مناقشة الوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية وآفاق التعاون المستقبلي بين أذربيجان وتشاد

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

اجتمع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي التشادي طاهر حامد نغيلين على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة باكو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاجتماع شهد استعراض الوضع الراهن للعلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وتشاد إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلي بين البلدين. كما قيّم الجانبان الإمكانات المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية تقييما إيجابيا.

وركزت المباحثات على فرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات التجارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.