رئيس مكتب الفاو في أذربيجان: نموذج "آسان خدمت" معترف به على المستوى الدولي

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

قال رئيس مكتب الشراكة والتنسيق التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في أذربيجان محمد نصار حياة في كلمته خلال ندوة بعنوان "الدور المهم لتقديم الخدمات العامة الشفافة والفعالة والخاضعة للمساءلة في حماية حقوق الإنسان" إن مراكز "آسان خدمت" في أذربيجان تُعد نموذجا معترفا به دوليا للابتكار في مجال الإدارة.

أفادت وكالة أذرتاج أن ممثل الفاو أوضح أن هذا النهج القائم على رضا المواطنين عزز كلا من الكفاءة والمساءلة، مؤكدا أن نموذج "آسان خدمت" يحظى باعتراف دولي أيضا.