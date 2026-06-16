رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية : ندعم تطوير الاستثمار والتجارة في البلاد الأعضاء

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر في كلمته خلال افتتاح منتدى القطاع الخاص 2026 الذي عُقد في إطار الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو العاصمة إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تدعم تطوير الاستثمار والتجارة في البلاد الأعضاء.

أفادت وكالة أذرتاج أن الجاسر أشار الى أن منتدى القطاع الخاص ليس مجرد فعالية سنوية، بل هو منصة حيوية تتحول فيها الحوارات إلى توجهات عملية والأفكار إلى استثمارات والشراكات من وعود إلى أنشطة ومشاريع واقعية أيضا.

وأضاف رئيس المجموعة "أنا نؤمن بأن النمو الاقتصادي الشامل لا يتحقق بالسياسات وحدها، بل ومن خلال ريادة الأعمال أيضا ولا بجهود الحكومات فقط، بل وبالمبادرات الخاصة أيضا وكذلك ولا بالتمويل وحده، بل وبالثقة والشراكات أيضا وتسهم المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تحويل الإمكانات إلى تنمية حقيقية من خلال توفير أدوات التمويل والحد من المخاطر والتأمين وتيسير التجارة".