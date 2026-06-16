وزارة الصحة الأذربيجانية تواصل تطوير البنية التحتية الطبية في المناطق المحررة

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

أعلنت وزارة الصحة الأذربيجانية عن مواصلة العمل على ترميم وتطوير البنية التحتية الصحية في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، حيث بدأت تقديم خدمات العيادات الخارجية في مركز شوشا العلاجي الصحي.

وجاء في بيان الوزارة ردا على استفسار وكالة أذرتاج أنه تستمر أعمال بناء مستشفى فضولي المركزي بسعة 180 سرير ومستشفى أغدام المركزي بسعة 210 سرير ومستشفى جبرائيل المركزي بسعة 150 سرير.

وفي الوقت نفسه، جرى الانتهاء من تشييد مستشفى بسعة 60 سريرا في مدينة كوي تبه بولاية جليل أباد ومؤسسة طبية متخصصة في علاج الإدمان بقصبة ماشتاغا بحي صابونجي للعاصمة باكو واستكمال بناء مبنى مستشفى غير مكتمل في قصبة لوكباتان بحي قراداغ للعاصمة باكو، بالإضافة إلى إتمام أعمال ترميم مصحة الأطفال الباطنية رقم 1.