نائب وزير الطاقة الأذربيجاني يعلن إطلاق ممر طاقة جديد نحو أوروبا

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

أكد نائب وزير الطاقة الأذربيجاني أورخان زينالوف في كلمته خلال جلسة "توسيع روابط الطاقة الإقليمية من أجل التنمية المستدامة" المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو أن أذربيجان تؤدي دورا محوريا في صياغة سلسلة صادرات الطاقة الممتدة من بلاد آسيا الوسطى إلى أوروبا.

وكشف زينالوف عن التخطيط لبدء دراسات الجدوى الاقتصادية لممر الطاقة المشترك بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا، تمهيدا لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بين الدول الأطراف قريبا.

وأوضح أن هذا الممر لن يقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل وسيُستخدم لنقل البيانات الرقمية عبر خطوط الألياف الضوئية وضخ الهيدروجين الأخضر مستقبلا أيضا، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وتأمين بدائل مرنة لتنويع المسارات للبلدان الشريكة.