وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث مع نظيره الطاجيكستاني آفاق الشراكة الاستثمارية

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

اجتمع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكستاني عبد الرحمن عبد الرحمنزاده على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة باكو.

واستعرض الجانبان واقع ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على فرص زيادة التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية إضافة إلى توطيد الروابط بين مجتمعات الأعمال تطوير المشاريع المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.