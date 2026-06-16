وزير الاقتصاد: أكثر من 80 في المائة من الموارد المعدنية الاستراتيجية في أذربيجان تقع في الأراضي المحررة

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

أكد وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف في كلمته خلال جلسة حوارية عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن أكثر من 80 في المائة من احتياطيات الثروات المعدنية الاستراتيجية التي تمتلكها أذربيجان تتركز في الأراضي المحررة.

وأوضح الوزير جباروف أن قطاع التعدين يمثل أحد الروافد الأساسية للنشاط الاقتصادي في هذه المناطق، مشيرا إلى أن إعادة بناء وإعمار الأراضي المحررة لا تقتصر على كونها مشروعا اقتصاديا أو اجتماعيا فحسب، بل وهي عملية ذات أهمية وطنية كبرى تضمن عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم أيضا.

وأضاف أنه تم إعلان هذه المناطق "مناطق تنمية خضراء" مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات، لافتا إلى أن الإمكانات الاقتصادية للمناطق المحررة تشمل أيضا قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والنقل.