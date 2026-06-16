وزير الاقتصاد: نقيّم إعادة إعمار الأراضي المحررة باعتبارها تجسيدا للفكرة الوطنية

باكو، 17 يونيو، أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف في كلمته خلال جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن أعمال إعادة البناء والإعمار الجارية في الأراضي المحررة تحمل طابعا استراتيجيا وذات أهمية وطنية.

وأشار الوزير إلى أن الشركاء الدوليين ورؤساء المؤسسات الذين يزورون تلك المناطق ليطلعوا ميدانياً على حجم وأهمية هذه العملية مضيفا "أن مشاريع البنية التحتية المنفذة في قراباغ، بما في ذلك أنظمة الري واستعادة ظروف المعيشة، تحظى بأولوية عالية. ولا نقيّم إعادة إعمار الأراضي المحررة كمجرد مشروع اقتصادي واجتماعي، بل وكتجسيد للفكرة الوطنية والهدف ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى أراضيهم التاريخية أيضا".

كما لفت الوزير جباروف الى أن هذه المناطق أُعلنت "مناطق تنمية خضراء" ويتم تنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية على أساس هذا المفهوم.