تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين أذربيجان وغينيا

باكو، 17 يونيو، (اذرتاج)

في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في باكو العاصمة، عقد وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف اجتماعا مع وزير التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الغيني إسماعيل نابيه ووزير البنية التحتية فاسيني سيلا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة أن الطرفين تناولا في الاجتماع الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي بين أذربيجان وغينيا.

كما ناقش الجانبان توسيع الإطار القانوني التعاقدي للعلاقات الاقتصادية واستكشاف إمكانات شراكات الأعمال بين البلدين.

و تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الغينية بهدف تطوير التعاون الاقتصادي.

وتؤكد الوزارة في البيان أن تنفيذ هذه المذكرة سيسهم في توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، إضافة إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة والشاملة.