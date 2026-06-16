وزير الاقتصاد: البنك الإسلامي للتنمية قدّم إسهامات مهمة في تنمية أذربيجان الاقتصادية

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف في جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن البنك الإسلامي للتنمية كان إلى جانب أذربيجان منذ السنوات الأولى لاستقلالها وقدّم إسهامات مهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير أشار إلى أن جودة وآفاق الشراكة بين أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بالنهج الاستراتيجي الذي يقدّمه الرئيس إلهام علييف لهذه الشراكة.

وأضاف الوزير أن " هذه الشراكة قد لعبت دورا مهما في تنمية أذربيجان الديناميكية وتحولها وإن التعاون بين أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية يدخل مرحلة جديدة ومن المقرر توسيع الأنشطة المشتركة ولا سيما في اتجاه تطوير القطاع الخاص".