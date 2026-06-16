افتتاح معرض ترويج الشركات المحلية السابع في باكو بمشاركة أكثر من 300 شركة

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

انطلقت في مركز باكو للمعارض فعاليات "معرض ترويج الشركات المحلية السابع" بتنظيم مشترك بين وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية كوبيا ومجموعة "مارسول".

ويشهد المعرض الذي يستمر أربعة أيام مشاركة أكثر من 300 شركة محلية تعرض منتجاتها وخدماتها في قطاعات حيوية تشمل الأغذية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والإنشاءات والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية والمنسوجات والترجمة الكتابية (التحريرية) والترجمة الشفوية (الفورية) بمختلف انواعها.

ويهدف المعرض إلى ترويج أنشطة الشركات الأذربيجانية على نطاق واسع وفتح أسواق جديدة لها وتطوير التعاون ويأتي بالشراكة مع الرابطة الوطنية لجمعيات رجال الأعمال ووكالة التوظيف الحكومية والوكالة الحكومية للإعلان.

وأكد نواب وزراء الاقتصاد والزراعة والبيئة والعمل إلى جانب رئيس مجلس إدارة كوبيا خلال حفل الافتتاح، أهمية المعرض بوصفه منصة فعالة لتعزيز الثقة والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الفرصة للشركات للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وبناء روابط استثمارية جديدة.