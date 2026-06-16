نائب وزير الخارجية الأذربيجاني: قدمنا مساعدات إنمائية لـ 51 بلدا من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفيعيف في كلمته خلال جلسة حوار رفيعة المستوى عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان "الشراكة بين وكالة أيدا والبنك الإسلامي للتنمية" أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز القدرات المؤسسية لضمان الاستخدام الفعال للأموال إلى جانب تسهيل الوصول إلى الموارد المالية.

وأوضح رفيعيف أن التمويل يؤدي دورا مهما لكنه ليس كافيا بمفرده، مشيرا إلى أن أذربيجان قدمت، في إطار أنشطتها المانحة الدولية، دعما ماليا وفنيا وبناء قدرات لـ 43 بلدا من أصل أقل 44 بلدا نموا في العالم و53 بلدا من أصل 54 بلدا في القارة الأفريقية و51 بلدا عضو في منظمة التعاون الإسلامي من أصل 57 بلدا.

وأضاف أن الاستثمار في التحول الرقمي والقدرات المؤسسية يساهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز الاستجابة للتحديات الإنسانية والإنمائية، مؤكدا مواصلة باكو جهودها لتوطيد الشراكات التي تدعم الحلول المستدامة.