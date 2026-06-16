وزير التخطيط المصري أحمد رستم: فجوة تمويل البنية التحتية في دول منظمة التعاون الإسلامي تبلغ 290 مليار دولار

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

صرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم في كلمته خلال جلسة عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو العاصمة بأن فجوة تمويل البنية التحتية السنوية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي تصل إلى 290 مليار دولار.

وأوضح الوزير رستم أن الاحتياجات العالمية للبنية التحتية ستبلغ 9ر6 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2030، وسط فجوة تمويلية عالمية تتراوح بين 5ر2 و3 تريليونات دولار.

وأشار إلى أن العجز يتركز بشكل رئيسي في بنية الطرق بينما تشكل قطاعات الاتصالات والطاقة الكهربائية وإمدادات المياه 38 في المائة من هذا العجز.

ودعا الوزير المصري إلى دمج إمكانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى لتحديد آليات تعاون تتجاوز هذه العقبات.