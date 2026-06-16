وزير الاقتصاد الأذربيجاني ورئيس صندوق أوبك يبحثان في باكو آفاق التعاون والمشاريع المشتركة

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

اجتمع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بباكو العاصمة، حيث بحث الجانبان المحاور الرئيسية للتعاون المشترك وآفاق تطويره مستقبلاً.

واستعرض الطرفان خلال الاجتماع الأنشطة المنفذة في إطار تطبيق إطار الشراكة القطرية للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030.

وشهد الاجتماع تبادل الآراء بشأن العمليات الجارية في مجالات تحسين إمدادات المياه وتطوير البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة البيئية إضافة إلى مناقشة سبل دعم القطاع الخاص وترويج الفرص الاستثمارية وبحث إمكانات المشاركة في مشاريع الربط الإقليمي.