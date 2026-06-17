الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تشهد تنمية مستقرة وناجحة

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

قال رئيس الجمهورية إلهام علييف خلال كلمته في حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 ان أذربيجان تشهد تنمية مستقرة وناجحة.

كما أشار رئيس الدولة إلى ان هذا يُجسِّد السياسة التي ننتهجها والقائمة على المصالح الوطنية وتطوّر علاقاتنا مع جميع الأطراف على الساحة الدولية، كما يعكس مسيرة تنميتنا الناجحة.