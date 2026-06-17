الرئيس إلهام علييف: أصبحت أذربيجان لاعبا مهما على الساحة العالمية للطاقة

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

صرح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 بان أذربيجان أصبحت لاعبا مهما على الساحة العالمية للطاقة، كما برزت بوصفها دولة بادرت إلى تنفيذ مشاريع واسعة النطاق للبنية التحتية في مجال الطاقة وقامت بتنفيذها.

كما أوضح رئيس الدولة أن أذربيجان نفذت العديد من المشاريع التي شملت عددا من دول منطقة أوراسيا وساهمت في دعم الدول التي تحتاج إلى الطاقة.