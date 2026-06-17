الرئيس: أذربيجان تحتل اليوم المرتبة الأولى من حيث النطاق الجغرافي لإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

قال رئيس الجمهورية إلهام علييف خلال كلمته في حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 انه فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي، تحتل أذربيجان اليوم المرتبة الأولى من حيث النطاق الجغرافي لإمدادات الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.

كما أكد رئيس الدولة: "نقوم بتوريد الغاز الطبيعي إلى 16 دولة وهذا العدد يزداد عاما بعد عام وسيواصل الارتفاع في المستقبل".