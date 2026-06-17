رئيس أذربيجان: نستثمر استثمارات ضخمة في البنية التحتية

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف إننا نستثمر استثمارات كبيرة جدا في البنية التحتية. ولا يقتصر اهتمامنا على تطوير البنية التحتية داخل البلاد فحسب، بل نعمل على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات طابع دولي خارج حدود الدولة أيضا.

كما أشار الى ان أذربيجان تسعى إلى تحويل نفسها من دولة غير مطلة على البحار المفتوحة إلى مركز دولي للنقل والخدمات اللوجستية.