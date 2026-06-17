الرئيس إلهام علييف: تنويع اقتصادنا أصبح واقعا ملموسا

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 إن تنويع اقتصادنا أصبح واقعا ملموسا، إلا أننا سنواصل جهودنا بكل تأكيد.

وأشار رئيس الدولة: "أما فيما يتعلق بديننا الخارجي، فقد قمنا بعدد من الخطوات والإجراءات المهمة. وقد حققنا إنجازات خلال السنوات الأخيرة واليوم أصبحت خططنا أكثر شمولا واتساعا".