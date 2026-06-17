 رئيس أذربيجان: لا نتوقع أي صعوبات فيما يتعلق بنمونا الاقتصادي

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

أعلن إلهام علييف في حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 انه لا نتوقع أي صعوبات فيما يتعلق بتطورنا ونمونا الاقتصادي.

كما تطرق رئيس الدولة إلى البرامج الاجتماعية التي يجري تنفيذها في أذربيجان، مشيرا إلى أننا لقد نفذنا خلال السنوات القليلة الماضية عددا من حزم الدعم الاجتماعي وهي برامج كبيرة وشاملة.