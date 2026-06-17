الرئيس إلهام علييف: سنواصل جهودنا لتحويل أذربيجان إلى مركز للنقل

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

قال رئيس الدولة في حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 إننا سنواصل جهودنا الرامية إلى تحويل أذربيجان إلى مركز للنقل.

كما أكد الرئيس أننا نرغب في مضاعفة حجم البضائع المنقولة عبر أذربيجان.