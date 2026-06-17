الرئيس: لن ننسى أبدا ما فعلته القوات الأرمينية المحتلة بشعبنا

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

لن ننسى أبدا ما فعلته القوات الأرمينية المحتلة بشعبنا ومدننا ولن ننسى تدمير 65 مسجدا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة القاها خلال حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو.

كما أشار رئيس الدولة إلى أنهم كانوا يحتفظون بالخنازير والحيوانات الأخرى داخل المساجد، مؤكدا أننا لن ننسى ذلك أبدا.