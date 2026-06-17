الرئيس: أذربيجان تعتبر أن خدمة التقدم التكنولوجي للعنصر البشري هي أحد المبادئ الأساسية لسياسة الدولة

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

أعلن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في رسالته إلى المشاركين في قمة باكو الدولية لأمناء المظالم بعنوان "حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر والمسؤوليات" أن بلاده تعتبر جعل التقدم التكنولوجي في خدمة الإنسان أحد المبادئ الأساسية لسياسة الدولة.

وأشار رئيس الدولة إلى أن أذربيجان تتخذ خطوات مهمة في مجال التطبيق المسؤول والمتوازن للتقنيات المبتكرة والذكاء الاصطناعي.

كما أكد أن القوانين والوثائق الاستراتيجية وخطط العمل المعتمدة في هذا المجال تشجع على تطبيق هذه التقنيات ضمن إطار من الأمان والشفافية واحترام حقوق الإنسان، كما تسهم في دعم التنمية الشاملة وتسريع التحول الرقمي.