انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
باكو، 18 يونيو، (اذرتاج)
انخفض سعر برميل النفط الاذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 82.6 دولارا بعد انخفاضه قدر 0.01 دولار او بنسبة 0.01 في المائة.
يذكر أنه تم تسجيل أدنى سعر للنفط "آذري لايت" في 21 أبريل من عام 2020 عند 15.81 دولارا أمريكيا وأقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 149.66 دولار في يونيو من عام 2008.
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