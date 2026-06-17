المشاركون في القمة الدولية لمدافعي حقوق الإنسان يزورون ضريح الزعيم الوطني ومقابر الشهداء

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

قام المشاركون في القمة الدولية لمدافعي حقوق الإنسان التي نظمت بمبادرة من مفوضية حقوق الإنسان (الأمبودسمان) في جمهورية أذربيجان والمخصصة لـ18 يونيو – يوم حقوق الإنسان في أذربيجان بزيارة مقبرة الشرف ومقبرة الشهداء.

أفادت وكالة أذرتاج أن المشاركين في الفعالية زاروا أولا مقبرة الشرف وضع باقات من الزهور أمام ضريح مؤسس دولة أذربيجان المستقلة المعاصرة والزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف إحياء لذكراه الخالدة.

كما وضعوا باقات من الزهور على قبر طبيبة العيون الشهيرة الأكاديمية ظريفة علييفا احياء لذكراها.

ثم زار الضيوف مقبرة الشهداء ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الخالد" إحياء لذكرى أبناء الشعب الأذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل استقلال البلد ووحدة أراضيه.

كما تم إطلاع الضيوف على تاريخ ممر الشهداء.