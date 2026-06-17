تصدير 54 في المائة من الغاز المنقول من أذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-أرضروم

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

أفادت هيئة الإحصاء الأذربيجانية أن حجم الغاز الطبيعي المنقول عبر خطوط الأنابيب الرئيسية خلال الفترة من يناير إلى مايو بلغ 17 مليارا و574.3 مليون متر مكعب، مسجلا زيادة قدرها 2.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واستحوذ خط أنابيب جنوب القوقاز بين باكو وتبليسي وأرضروم على حصة الأسد من عمليات النقل بنسبة 54.1 في المائة، أي ما يعادل 9 مليارات و507.2 مليون متر مكعب.