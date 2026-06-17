إحصائيات نقل النفط عبر خطوط الأنابيب الرئيسية في أذربيجان

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

سجلت عمليات نقل النفط عبر خطوط الأنابيب الرئيسية في أذربيجان خلال الفترة من يناير إلى مايو انخفاضا بنسبة 31.6 في المائة، حيث بلغ إجمالي الكميات المنقولة 10 ملايين و556.4 ألف طن ويستمر خط أنابيب النفط بين باكو وتبيليسي وجيهان في لعب الدور المحوري كأهم ممر لتصدير النفط الأذربيجاني، حيث استحوذ على 76.8 في المائة من إجمالي عمليات النقل في البلد.

أما هيكل النفط المنقول عبر هذا الخط الاستراتيجي فقد شكل النفط المنتج محليا في أذربيجان الغالبية العظمى بنسبة 82.4 في المائة (8.700 الف طن) بينما مثّل النفط العابر القادم من بلدان وسط آسيا مثل تركمانستان وكازاخستان نسبة 17.6 في المائة (1.856.4 الف طن) من الإجمالي.