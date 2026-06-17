ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في أذربيجان بنسبة 28 في المائة

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

تم توجيه استثمارات بقيمة 2 مليار و551.9 مليون مانات إلى قطاعي النفط والغاز خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ارتفع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في البلاد بنسبة 28.4 في المائة.

ويُذكر أن هذا المؤشر بلغ مليار و958.8 مليون مانات خلال نفس الفترة من عام 2025.