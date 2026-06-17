النائب الأول لرئيسة المجلس الاتحادي الروسي: اللجنة البرلمانية المشتركة الروسية والأذربيجانية تعمل وفق المسار الاستراتيجي المحدد من قبل الزعيمين

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

أكد النائب الأول لرئيسة المجلس الاتحادي الروسي أندريه ياتسكين في كلمته خلال الاجتماع الـ24 للجنة التعاون البرلماني الدولي بين المجلس الوطني الأذربيجاني والجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي أن عمل اللجنة يجرى تسييره وفقاً للمسارات الإستراتيجية المعتمدة من قبل قيادتي البلدين.

وأشار ياتسكين إلى أن الرئيسين إلهام علييف وفلاديمير بوتين يوليان أهمية بالغة لتطوير العلاقات الثنائية، مشدداً على مسؤولية البرلمانيين في ترجمة هذا التوجه إلى مبادرات ملموسة ومشاريع مشتركة. وأضاف المسؤول الروسي أن الاتصالات المنتظمة ومتابعة تنفييذ الاتفاقيات المبرمة تشكل الركيزة الأساسية للتعاون البرلماني، مؤكداً أن قرارات اللجنة تحمل طابعاً عملياً وتهدف إلى تحقيق نتائج واقعية تخدم مصلحة الدولتين.