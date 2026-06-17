رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: نؤكد من جديد التزامنا بجهود إعادة الإعمار والتنمية في أذربيجان

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

صرح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر في كلمته خلال حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 باننا فخورون بكوننا أول بنك إنمائي متعدد الأطراف يزور قراباغ المحررة وبذلك نؤكد من جديد التزامنا بجهود إعادة الإعمار والتنمية في أذربيجان.

وأضاف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن "شراكتنا تطورت بنجاح منذ انضمام أذربيجان إلى البنك عام 1992 وقد وافقت مجموعة البنك على تمويل 84 مشروعا في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والخدمات الاجتماعية بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار وإن مشروع خط سكة الحديد بين باكو وتبليسي وقارس والمنطقة الاقتصادية الحرة في ألات ليستا مجرد مشاريع وطنية، بل وهما شريانان رئيسيان للتجارة الإقليمية ويجسدان بشكل مثالي موضوع اجتماعاتنا السنوية وهو "التكامل الإقليمي من أجل الازدهار المستدام".