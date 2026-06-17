النائب الأول لرئيسة المجلس الوطني: تعزيز العلاقات البرلمانية يسهم في رفع كفاءة العمل التشريعي

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

قال النائب الأول لرئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني علي أحمدوف خلال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الأذربيجانيوالجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي إن مسائل تطوير الديمقراطية البرلمانية تحتل مكانة خاصة في التعاون بين أذربيجان والاتحاد الروسي.

أفادت وكالة أذرتاج أن أحمدوف أشار الى أن أحد الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال هو مناقشة آفاق التعاون بين الهيئات التشريعية في البلدين.

وأضاف أحمدوف ان "تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات يسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني ويستحدث فرصا إضافية لتطوير التعاون بين البلدين".

كما أعرب عن ثقته بأن نتائج هذا اللقاء ستسهم بشكل كبير في توسيع العلاقات بين البرلمانات وتعزيز بيئة التفاهم والثقة المتبادلة.