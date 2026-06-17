النائب الأول لرئيسة المجلس الاتحادي الروسي يؤكد الدور الخاص للعلاقات الإنسانية في تطوير التعاون الثنائي

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

قال النائب الأول لرئيسة المجلس الاتحادي الروسي أندريه ياتسكين في كلمته خلال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الأذربيجاني والجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي ان مجالات الصحة وتدريب الكوادر الطبية والعلوم والتعليم تحتل مكانة مهمة في التعاون بين الاتحاد الروسي وأذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج أن ياتسكين لفت الى إدراج هذه الموضوعات في جدول الأعمال يعكس المستوى العالي للتعاون الإنساني بين البلدين.

واكد ياتسكين ان "عمل لجنة الصحة والتعليم سيكون بنّاء وسيسمح بإعداد حلول مفيدة لتطوير الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون في مجالات تدريب الكوادر الطبية والعلوم والتعليم".

كما أشار الى أن التعاون الإنساني له دور خاص في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن "بلدينا تربطهما علاقات إنسانية متعددة على المستوى الأفقي ومن المهم أن يساهم عمل اللجنة في تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر".