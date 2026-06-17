نائب رئيسة المجلس الوطني: التعاون الأذربيجاني الروسي في مجالات التعليم والصحة يتميز بالمضمون والتطور الديناميكي

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

صرح النائب الأول لرئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني علي أحمدوف خلال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الأذربيجاني والجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بان التعاون الأذربيجان الروسي في مجالات التعليم والعلم والصحة يتميز بمضمونه وتطوره الديناميكي.

وأشار إلى أن اللقاء الحالي يركز على تدريب الكوادر الطبية والتعاون في مجالات الصحة والعلم والتعليم.

وأضاف أحمدوف أن "تعاوننا يشمل تنفيذ برامج تعليمية مشتركة وتطوير الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وبرامج الدرجات المزدوجة وتوسيع التنقل الأكاديمي للطلاب وهذه المجالات مهمة جدا لتعزيز العلاقات الإنسانية بين شعبينا ويتماشى التطور المستمر للتعاون في هذه المجالات مع المصالح المشتركة لأذربيجان والاتحاد الروسي ويعزز توسيع التبادلات العلمية والتعليمية والتعاون في مجال الصحة الثقة بين المجتمعات المهنية ويضع أساسا قويا لمواصلة تطوير العلاقات الشراكة في المستقبل".