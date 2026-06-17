ممثل عُماني: يجب على الدول التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

صرح رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان راشد البلوشي في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة بعنوان "حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر والمسؤوليات" ضمن فعاليات قمة باكو الدولية لأمناء المظالم بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أداة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إذا تم تطبيقه بتطبيق صحيح ومسؤول.

وأوضح البلوشي أن النجاحات المحققة في مجالي الحق في الصحة والحق في التعليم تعد أبرز الأمثلة على ذلك، مشيراً إلى أن إدارة هذه التكنولوجيا وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان تسهم في ضمان الحقوق الأساسية بشكل أكثر فاعلية وتعزز الوعي القانوني في المجتمع.

كما أكد رئيس اللجنة العُمانية على ضرورة تضافر جهود بلاد العالم ومكافحتها المشتركة لمواجهة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.