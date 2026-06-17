مصر تستعرض إصدارات الصكوك في اجتماعات بنك التنمية الإسلامي

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم في كلمته خلال جلسة عقدت ضمن الاجتماعات السنوية الـ 51 لمجموعة بنك التنمية الإسلامي في عاصمة أذربيجان باكو 18 يونيو أن مصر نفذت إصداراً للصكوك بقيمة 5ر1 مليار دولار ضمن برنامج صكوك دولي إجمالي بقيمة 5 مليارات دولار.

وأوضح الوزير رستم أن سوق الصكوك يشهد نمواً مستمراً رغم الصدمات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن بلده يدرس حالياً فرص إصدار صكوك محلية تلبية للطلب المرتفع عليها في السوق الداخلية.

وأضاف رستم أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تعد جاذبة للمستثمرين في ظل تسجيل نمو اقتصادي من رقمين خلال الفصول الثلاثة الماضية، مؤكداً اهتمام صناديق استثمارية أوروبية بالصكوك المصرية إلى جانب مستثمري بلاد مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الصكوك غدت تستخدم على نطاق واسع في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء.