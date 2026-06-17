رئيس بنك التنمية الإسلامي يشيد بالتطور والتقدم في باكو

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

صرح رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي محمد سليمان الجاسر في كلمته خلال جلسة مناقشة رفيعة المستوى حول التكامل الإقليمي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية الـ 51 للمجموعة بالعاصمة باكو بأن باكو وأذربيجان تسيران في طريق التغيير والتقدم والازدهار.

وأوضح الجاسر أن التحول الكبير الذي شهدته العاصمة باكو لا يتطلب خلفية اقتصادية لملاحظته، مشيراً إلى أن أذربيجان تركت الحقبة السوفيتية وراءها وتتطلع إلى المستقبل، حيث تقف اليوم على أعتاب مرحلة محورية من التطور.

وأضاف رئيس البنك أن ارتباطه بأذربيجان يعود إلى فترة عمله في صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن رؤيته لـ "كروان سراي باكو" أعادت إليه ذكريات أجداده الذين عملوا في تجارة القوافل.