استعراض استراتيجية أذربيجان في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

صرح نائب وزير التطوير الرقمي والنقل الأذربيجاني، صمد الدين أسدوف في كلمته خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن الاجتماعات السنوية الـ 51 لمجموعة بنك التنمية الإسلامي في باكو بأن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً مهمة لتعزيز الاقتصاد ورفع جودة الخدمات في المنطقة.

واستعرض أسدوف الخطوات الملموسة والوثائق الاستراتيجية التي اعتمدتها أذربيجان لتشكيل منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي كجزء لا يتجزأ من عملية التحول الرقمي الشاملة.

وأكد نائب الوزير أنه لا يمكن لأية دولة الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي بمفردها، مشيراً إلى الدور المحوري لبنك التنمية الإسلامي كمنصة ترابطية ومعرباً عن دعم بلاده لتوسيع التعاون الإقليمي وإطلاق منصات رقمية مشتركة بين البلاد الأعضاء.