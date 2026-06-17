بنك التنمية الإسلامي يواصل دعم مشاريع البنية التحتية في أذربيجان

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

صرح رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي محمد سليمان الجاسر في كلمته خلال جلسة مناقشة رفيعة المستوى عقدت ضمن الاجتماعات السنوية الـ 51 للمجموعة بالعاصمة باكوو بأن أذربيجان مستعدة لطفرة اقتصادية كبرى، مشيراً إلى أن البنك يدرس الاستثمار في مشاريع النقل داخل البلد.

وأوضح الجاسر أن البنك يدعم اندماج أذربيجان في المؤسسات المالية الدولية بتوجيه من حكومة المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه تابع عن كثب أعمال إعادة الإعمار واسعة النطاق في إقليم قراباغ خلال زيارتين قام بهما المنطقة.

وأضاف رئيس البنك أن المجموعة قدمت دعماً مالياً لإعادة تأهيل بنية إمدادات المياه والري كأحد أول المشاريع بالمنطقة، حيث يستمر العمل حالياً في إعادة بناء قنوات الري ضمن مشروع شامل تتجاوز قيمته 430 مليون دولار لتقليل فاقد المياه وتوزيع الموارد المائية بكفاءة.