وزيرا خارجية أذربيجان وبنغلاديش يبحثان العلاقات الثنائية والشراكة الأممية

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

أجرى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف في 18 يونيو اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن.

وهنأ الوزير بايراموف نظيره البنغلاديشي بمناسبة انتخابه رئيساً للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن انتخابه لهذا المنصب الرفيع يعكس الدور المتنامي لبنغلاديش على الساحة الدولية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الوضع الحالي للعلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، مشيرين إلى الإمكانات المتاحة لتوسيع الحوار السياسي والروابط الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجالات التعليم والشؤون الإنسانية.

كما استعرض الوزيران مسائل التعاون ضمن المنصات متعددة الأطراف مثل منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والدولي.