زامبيا وأذربيجان تتعاونان لحماية حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
صرحت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في زامبيا باميلا توبيلا سامبو للصحفيين بأن اللجنة تعتمد تعاوناً وثيقاً مع أمانة المظالم الأذربيجاني في مجالات الذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية.
وأوضحت سامبو أن العالم يمر بمرحلة تحول رقمي متسارع يؤثر على قطاعات مختلفة كالعدالة والصحة، مما يضع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية أساسية لضمان حماية خصوصية الأفراد.
وأكدت رئيسة اللجنة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة منذ الآن لضمان صون الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية في ظل هذه الظروف التكنولوجية الناشئة.
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