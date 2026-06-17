منظمة التعاون الإسلامي تحدد في باكو 4 أولويات لحوكمة الذكاء الاصطناعي

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

صرح المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي خلال قمة باكو الدولية للمظالم بأن المهمة الأساسية اليوم هي تشكيل أطر حوكمة رقمية أخلاقية تستند إلى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

وأوضح اليامي أن هناك أربع أولويات رئيسية تشمل وضع معايير تنظيمية شفافة وضمان الاستفادة الشاملة لجميع الفئات وإنشاء آليات مراقبة مستمرة وتعزيز التعاون الدولي، داعياً البلاد إلى إعداد خطط عمل وطنية في هذا المجال.

وأضاف المدير التنفيذي أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أداء دور مهم لضمان توافق تشريعات الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية، مؤكداً ضرورة توجيه التقدم التكنولوجي ليخدم رفاهية البشرية ويصون كرامتها.