وزارة المالية الاذربيجانية وبنك أبوظبي الأول يبحثان التمويل الأخضر ومشاريع البنية التحتية

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

اجتمع النائب الأول لوزير المالية الأذربيجاني أنار كريموف في 18 يونيو مع العضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول فواز أبو سنينة مع الوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين أذربيجان والإمارات وتوسيع الموارد الاستثمارية إضافة إلى فرص التعاون في مجالات تمويل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية والتنمية المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي وأسواق رأس المال.

وأكد كريموف أن الإمارات تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لأذربيجان في منطقة الخليج، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية والأسس الاقتصادية الكلية القوية والإدارة الفعالة للدين العام في البلد.

ومن جانبه، أعرب أبو سنينة عن اهتمام البنك بتوسيع الشراكة مع أذربيجان في مجالات البنية التحتية والتمويل المستدام والحلول المالية المبتكرة، مشيداً بالمناخ الاستثماري الملائم والإصلاحات الجارية.