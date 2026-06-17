توقيع مذكرة تفاهم بين أمناء المظالم في أذربيجان والبوسنة والهرسك

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

شهدت قمة باكو الدولية للمظالم توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضة حقوق الإنسان (الأمينة العامة للمظالم) بجمهورية أذربيجان سبينة علييفا وأمناء المظالم في البوسنة والهرسك نيفيس يوكيتش ونيفينكو فرانيش وياسمينكا جمهور.

ويهدف الاتفاق بشكل أساسي إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز التعاون المؤسسي وتنفيذ أنشطة توعوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الأمينة العامة للمظالم سبينة علييفا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة ستسهم في تعزيز علاقات التعاون بين مؤسسات المظالم في كلا البلدين وتهيئ الظروف لحماية أكثر كفاءة لحقوق الإنسان وحرياتهم.