وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث التعاون الاقتصادي مع مستشار الرئيس الروماني

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

اجتمع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع مستشار الرئيس الروماني لشؤون السياسة الخارجية والأمن القومي ماريوس لازوركا وبحث الجانبان خلال الاجتماع المحاور الرئيسية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين أذربيجان ورومانيا وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وآفاق تطوير الشراكة الثنائية.

وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنقل العابر (الترانزيت) والبنية التحتية الرقمية مشيرين إلى أن المشاريع المشتركة المنفذة في هذه القطاعات تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير الروابط الإقليمية وخلق فرص اقتصادية جديدة.

كما شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعزيز العمل المشترك متبادل المنفعة وتطوير حلول مشتركة في ظل التحديات العالمية الراهنة.