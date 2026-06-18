اعتماد إعلان باكو بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في ختام قمة المظالم

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

شهد ختام قمة باكو الدولية للمظالم اعتماد "إعلان باكو بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان" الذي أكد أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته تمثل الأولوية القصوى عند تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها.

ويوصي الإعلان البلاد الأعضاء بتطوير آليات حوكمة آمنة وشفافة وخاضعة للمساءلة للذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية ومنع التحيز الخوارزمي وضمان الرقابة القانونية الفعالة.

كما شددت الوثيقة على أهمية الحفاظ على الإشراف البشري في اتخاذ القرار وتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة التمييز الخوارزمي عبر آليات رصد وتدقيق مستقلة، فضلاً عن تعزيز حماية الفئات الضعيفة وزيادة الوعي الرقمي ومواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة مع دعوة القطاع الخاص لاحترام حقوق الإنسان وتوسيع التعاون بين مؤسسات المظالم والشركاء الدوليين.