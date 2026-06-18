وزير الخارجية الاذربريجاني يبحث الشراكة الاستراتيجية والأمن الإقليمي مع مستشار الرئيس الروماني

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 18 يونيو مستشار الرئيس الروماني للأمن القومي ماريوس غابرييل لازوركا.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الوضع الحالي وآفاق تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان ورومانيا، إلى جانب قضايا الأمن الإقليمي.

وأكد الطرفان أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والحوار السياسي المكثف في السنوات الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات الثنائية، مشيرين إلى أهمية أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

وشهد الاجتماع بحث فرص تعزيز الشراكة في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والنقل والاتصالات والتعليم والصناعات الدوائية، حيث أطلع الوزير بايراموف الضيف على المناخ الاستثماري الملائم في البلد، مؤكداً على الدور المتنامي لمنطقة "ألات" الاقتصادية الحرة كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات وفرص عمل الشركات الرومانية فيها، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق داخل المنظمات الدولية وسياق التعاون مع الاتحاد الأوروبي.