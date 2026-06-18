عقد اجتماع الحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية أذربيجان ولاتفيا في ريغا

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

عُقد في العاصمة اللاتفية ريغا في 18 يونيو الاجتماع الدوري للحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية جمهوريتي أذربيجان ولاتفيا.

وترأس الوفد الأذربيجاني نائب وزير الخارجية فارض رضايف، في حين ترأس الوفد اللاتفي المدير السياسي لوزارة الخارجية إيفارس لاسيس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الوضع الحالي للعلاقات السياسية بين البلدين وفرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والشؤون الإنسانية والعلم والتعليم، إلى جانب تقييم آفاق التعاون في سياق مشاريع الطاقة والنقل الاستراتيجية المنفذة بمبادرة ومشاركة أذربيجان.

كما ركز الاجتماع على تعزيز القاعدة القانونية التعاقدية والتنسيق داخل المنظمات الدولية والدعم المتبادل للترشيحات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا وأعمال إعادة الإعمار واسعة النطاق في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني وجهود إزالة الألغام وقضايا إقليمية ودولية أخرى.

وشهدت الزيارة أيضاً لقاءات عمل أجراها رزايف مع مسؤولين لاتفيين ومشاركته في حلقة نقاشية بطاولة مستديرة في أحد مراكز البحوث العلمية.