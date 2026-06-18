نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث التعاون مع المدير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية إيغاد

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

اجتمع نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفيعيف في 18 يونيو المدير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد التي تضم ثماني دول أفريقية وركنيه جيبيهو نيغيفو.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع قضايا التعاون بين أذربيجان والبلاد الأفريقية الأعضاء في إيغاد على المستويين الثنائي وداخل المنظمات الدولية، مع التأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة والآليات المؤسسية للحفاظ على حوار سياسي مستدام.

كما شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول آفاق تطوير التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة والمناخ والخدمات العامة والنقل والاتصالات إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والثنائية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.