وزيرا خارجية أذربيجان وأوزبكستان يبحثان هاتفياً علاقات التحالف والتعاون

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

أجرى وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف في 20 يونيو اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الأمور الناشئة عن علاقات التحالف بين البلدين والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وتنفيذ الاتفاقات المبرمة إلى جانب آفاق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل واللوجستيات.

كما استعرض الوزيران مسارات التعاون والعمل المشترك داخل المنظمات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها منظمتا الدول التركية والأمم المتحدة إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الشؤون الدولية ذات الاهتمام المشترك.