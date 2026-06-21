رئيس مجلس النواب الأردني يصل باكو

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

وصل رئيس مجلس النواب الأردني مازن تركي سعود القاضي في 20 يونيو إلى أذربيجان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال الوفد البرلماني الأردني في مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيسة المجلس الوطني موسى قاسملي وسفيرا البلدين شاهن عبد اللَّهيف وعمر بركات النهار.

ويشارك رئيس مجلس النواب خلال الزيارة التي تنتهي في 26 يونيو في أعمال الدورة الـ20 لمؤتمر اتحاد مجالس البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بباكو، كما يجري سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الأذربيجانيين.